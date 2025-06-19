Kulüpler Dünya Kupası'nda günün maçları (19 Haziran 2025)
FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda 19 Haziran Perşembe günü programında 4 maçla devam edilecek.
FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda 4 maç oynanancak. Messi'nin takımı Inter Miami turnuvadaki ikinci maçına çıkacak.
GÜNÜN MAÇLARI
19.00 Palmeiras - Al Ahly FC
22.00 Inter Miami - CF - FC Porto
01.00 Seattle Sounders FC - Atletico Madrid
04.00.00 Paris Saint-Germain - Botafogo
Maçlar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
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