Kulüpler Dünya Kupası'nda günün maçları (19 Haziran 2025)

FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda 19 Haziran Perşembe günü programında 4 maçla devam edilecek.

Kulüpler Dünya Kupası'nda günün maçları (19 Haziran 2025)


FIFA Kulüper Dünya Kupası'nda 4 maç oynanancak. 'nin takımı Inter Miami turnuvadaki ikinci maçına çıkacak. 

GÜNÜN MAÇLARI

19.00 Palmeiras - Al Ahly FC

22.00 Inter Miami - CF - FC Porto

01.00 Seattle Sounders FC - Atletico Madrid

04.00.00 Paris Saint-Germain - Botafogo

Maçlar TRT 1 ve TRT ekranlarından yayınlanacak. 

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