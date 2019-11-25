Kulüpler, kadına yönelik şiddete dikkati çekti

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "25 Kasım-10 Aralık tarihlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası kapsamında pek çok adım atan kulübümüz, bugüne özel olarak saat 19.07-22.00 aralığında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni turuncu ışıkla aydınlattı." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Spor Kulubü, yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Şiddete seyirci kalma, bu suça ortak olma!" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Kulübü Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bir gün değil, her gün" ifadelerine yer verildi.



Trabzonspor Kulubü konuyla ilgili Twitter hesabından bir video paylaşarak, "Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Bu suça ortak olmayacağız. Biz, kadına yönelik şiddetle mücadele'nin ortağıyız. Şiddete yer yok" açıklamasını yaptı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Twitter hesabında yer alan paylaşımda ise, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadına yönelik şiddete "Dur" demek için stadımızı turuncu renk ile aydınlatıyoruz" denildi.