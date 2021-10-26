Kyrie Irving’in destekçilerinden aşı protestosu

Corona virüs aşısı olmayı reddettiği için maçlara çıkarılmayan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving’in destekçileri, Barclays Center önünde protesto düzenledi.

Haberler 26.10.2021 - 21:06

Kyrie Irving’in destekçilerinden aşı protestosu

Brooklyn Nets'ten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Kyrie Irving'in tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti. İç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını da belirtildi.

Aşı olmayı reddettiği için maçlara çıkarılmayan Kyrie Irving’in destekçileri Barclays Center önünde protesto düzenledi.

ABD'de Covid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

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