Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Knicks'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'i uzatmada 122-115 yendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 10:54

Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Knicks'i yendi

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LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı

LeBron James NBA'deki ilk men cezasını aldı

NBA'de 6 Şubat gecesi oynanan Lakers- New York Knicks karşılaşması nefes kesti. Lakers, sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Knicks'i geçerek 26. galibiyetini aldı.

Lakers'ta Malik Monk 29 sayı, Anthony Davis 28 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Knicks'te RJ Barrett'ın 36, Julius Randle'ın 32 sayısı sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

ÖZET | ANADOLU EFES 78 - 72 ASVEL LYON-VILLEURBANNE

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