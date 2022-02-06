Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Knicks'i yendi

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 10:54
NBA'de 6 Şubat gecesi oynanan Lakers- New York Knicks karşılaşması nefes kesti. Lakers, sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı karşılaşmada Knicks'i geçerek 26. galibiyetini aldı.
Lakers'ta Malik Monk 29 sayı, Anthony Davis 28 sayı, 17 ribauntla oynadı.
Knicks'te RJ Barrett'ın 36, Julius Randle'ın 32 sayısı sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.
ÖZET | ANADOLU EFES 78 - 72 ASVEL LYON-VILLEURBANNE