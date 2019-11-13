Lampard yönetimindeki Chelsea'de antrenmana geç kalmanın cezası 148 bin lira

Geçen sezon Derby County'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Lampard, başarılı bir sezonun ardından efsanesi olduğu Chelsea'nin başına getirildi.



Transfer yasağı olan Londra ekibinde, altyapıdan çıkardığı gençlerle mücadele veren teknik adamın oyuncularına verdiği cezalar arasında, antremana geç gelme 20 bin pound (148 bin lira), hasta veya sakat olan futbolcunun bunu antrenmandan 1,5 saat öncesine kadar bildirmemesi 10 bin pound (74 bin lira) ve maç sonrası takım otobüsüyle yolculuk etmeme 5 bin pound (37 bin lira) gibi ağır cezalar yer alıyor.



Listede ayrıca, 14 gün içinde ödenmemesi halinde cezaların 2 katına çıkacağı uyarısı dikkati çekiyor.



İngiliz basınında çıkan haberlerde, Lampard'ın genç oyuncularla yakaladığı başarısının sırrının disiplin olduğu belirtildi.





Lampard tarafından konulan kurallar çerçeveletilip duvara asıldı.

Frank Lampard'ın takımına uyguladığı ceza listesi şu şekilde:





Maç günü geç kalma: 2 bin 500 pound