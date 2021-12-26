Leeds United-Aston Villa maçı, Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United Aston Villa maçı Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.12.2021 - 18:02

Leeds United-Aston Villa maçı, Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi

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'de Leeds United-Aston Villa karşılaşması, yeni tip  Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takımın, 28 Aralık Salı günü karşılaşması planlanıyordu. Leeds United'ın bugün Liverpool ile oynaması planlanan müsabaka da aynı gerekçeyle önceden ertelenmişti.

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Covid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 14'e yükseldi.

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