Lens'e verilen kırmızı kart hatalıydı (Güntekin Onay'ın Beşiktaş yorumu)

Beşiktaş, Braga deplasmanına gruptaki iddiasının az olduğu gerçeği ile gitti. Ancak sahaya kaybetmeyi kabullenerek çıkmadı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı dahil birçok as oyuncusundan yoksun olsa da dünkü 11 daha iyisini yapabilirdi. İlk yarıda Braga’ya fazla gol için fazla şans vermese de kenarlardan gelen toplarda hamle ve pozisyon hataları olunca kalesinde 2 basit gol gördü. Bu durum ne yazık ki bu yılki Avrupa Ligi serüveninde Beşiktaş’ın kaderi oldu.



BOYD DAHA OLUMLUYDU



Sezon başından beri az süre alan, ilk 11’i zorlaması beklenen bazı oyuncuların performansı dün yine net bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle genç Güven... u günler kendisi için çok değerli. er maç ayrı bir deneyim. Gelişmesi ve kalıcı olması için en kritik süreçten geçiyor ve süre aldığı her dakikayı iyi değerlendirmesi şart. Daha etkili oynayacak potansiyeli var. Bu kategorideki oyunculardan Boyd ise dün şık bir gol attı ve geçmiş maçlarına oranla çok daha olumluydu.



Genç Kartal, aktif göründü fakat çok daha fazla çalışmalı. Galatasaray derbisindeki iyi oyunuyla dikkat çeken Roco, dünkü performansıyla sınıfı geçemedi. Özellikle ikinci ve üçüncü gollerde kaleci ile ortaklaşa hatası var.

LENS'E KIRMIZI KART HATALIYDI

Braga deplasmanında ilk yarının sonunda Lens kırmızı kart gördü.

Litvanyalı hakemin ilk yarının sonlarında Lens’e tartışması yapılabilecek bir pozisyonda gösterdiği kırmızı kart son derece hatalıydı. 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında skor avantajını da elinde bulunduran Braga, ikinci devre maçı rahat bir tempoda oynadı. Beşiktaş geride kalan maçı puansız kapattı. Bu tablo tam bir bir felaket ancak kabul edelim ki tüm karşılaşmalarda -kaçan penaltı, bireysel hatalar ve hakem kararları gibi- kırılmalar da hep aleyhine oldu. Avrupa defteri 2 maç kala resmen kapandı.