Letonya-Türkiye maçı Alman basınında: 9 şiddetinde bir drama

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yankı buldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 10:23

Letonya-Türkiye maçı Alman basınında: 9 şiddetinde bir drama

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Türkiye'nin deplasmanında 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle kazandığı sonrasında Alman basını, teknik direktör Kuntz'u ve Türkiye'yi değerlendirdi.

Kicker dergisi, "9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Kuntz'un ilk kez sevinmesine izin verdi" başlığını kullanırken, "Son derece dramatik bir ta Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece 'na katılma şansını korudu" ifadelerine yer verildi.

Der Spiegel, Kuntz'un, uzatma süresinin dokuzuncu dakikasındaki galibiyet golünden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı. Spiegel'in haberinde, grupta 15 puanı bulunan Türkiye'nin bileti için, Kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ'a karşı galip gelmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Bild gazetesi, "Türkiye çılgınlığı. Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını kullandı. Gazetenin haberinde, Türkiye'nin 'ya karşı elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi kutladığı, uzatma dakikalarındaki penaltıyla kazanılan sayesinde şansının devam ettiği aktarıldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet" başlığını kullanıp, ay-yıldızlıların kalan iki ını kazanmak zorunda olduğunu belirtti.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin spor sitesi "tschau" ise "99. dakikada gol. Kuntz, Türkiye ile ilk galibiyetini aldı" başlığına yer verdi.

Haberde, Burak Yılmaz sayesinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 'na katılma umudunu sürdürdüğü ifade edildi.

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