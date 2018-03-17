İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo, Real Madrid'in Robert Lewandowski'nin transferi için futbolcuyla anlaştığını, artık sadece Bayern Münih'i ikna edeceğini yazdı.



İşte Lewandowski'nin Bayern Münih'teki yıllık 16 milyon Euro'luk ücretini de ciddi anlamda artıracağının altının çizildiği o haber:



"Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sağ kolu olarak değerlendirilen Jose Angel Sanchez, Lewandowski'nin yeni menajeri Pini Zahavi ile yaptığı iki görüşme sonucunda transferin futbolcu tarafını bitirdi. Lewandowski, önümüzdeki sezondan itibaren Real Madrid'de oynamayı kabul etti. Bayern Münih ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı santrfor, Alman ekibi transfere onay verirse Real Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern'deki ücretine göre de çok ciddi bir artış olacak.



Real Madrid, uzun süredir gündeminde olan Lewandowski için daha önceki menajer Cesary Kucharski ile de defalarca masaya oturmuş ama bu görüşmeler Lewandowski'nin Bayern ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatmasıyla sonuçlanmıştı. Ardından Lewandowski'nin menajerini değiştirip Zahavi ile anlaşması "Bayern'den ayrılacak" söylentilerinin artmasına yol açmıştı. Zahavi, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Chelsea ile de Lewandowski için görüştü ama futbolcunun da isteği doğrultusunda Real Madrid ile anlaştı."



