Lionel Messi PSG formasıyla ilk golünü attı

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Dün akşam PSG ile Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2’nci maçında Fransa Parc des Princes Stadyumu’nda bir araya geldi.

PSG maçı Gueye ve Lionel Messi’nin golleriyle 2-0 kazandı.



Maçta ilk 11’de başlayan Messi PSG’ye katıldığından beri ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.



PSG formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Messi ilk 3 maçta gol veya asist katkısı yapamadığından dolayı eleştirilmişti.



Messi’nin 74’ncü dakikada attığı golün asistini ise Kylian Mbappe yaptı.



Maçın ardından ise Messi “İlk golümü atmayı çok istemiştim. Atabildiğim için mutluyum. Şu anda çok fazla forma giyinemiyorum, yalnızca 1 maçta 90 dakika forma giyinebildim. Adapte olmaya çalışıyorum” dedi.

"SAKATLARIMIZ İYİLEŞTİĞİNDE BÖYLE OLMAZ"