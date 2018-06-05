Liverpool kalecisi Karius'un Şampiyonlar Ligi Finali'nde Benzema ve Bale'in gollerinde yaptığı inanılmaz hatalar, maçın üzerinden günler geçmesine rağmen hala konuşuluyor.

GOLLERİN SEBEBİ RAMOS'UN DİRSEĞİ OLABİLİR!

Karius, günlerce manşetlerden inmeyen bu hataları maç henüz 0-0 devam ederken Sergio Ramos tarafından kafasına atılan dirsek darbesi nedeniyle yapmış olabilir.



Ramos, aynı maçta Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah ile girdiği ikili mücadelede rakibini sakatlayarak henüz 30. dakikada oyundan çıkmasına neden olmuştu.

Karius, Kiev'deki finalin ardından muayene olurken, Doktor Ross Zafonte, 24 yaşındaki file bekçisinin maçta beyin sarsıntısı geçirdiği bulgusuna rastladı.

KABUS GİBİ GOLLER YEMİŞTİ

Karius kaleci atışında topu Karim Benzema'nın ayağına doğru yöneltmiş takımının yenik duruma düşmesine neden olmuştu.



Maç Real'in 2-1'lik üstünlüğüyle sürerken, Karius'un Gareth Bale'ın çok uzaktan attığı bir şutu tokatlayarak içeri alması performansının özeti olmuştu.



Doktor Zafonte, oyuncunun geçirdiği beyin sarsıntısının bu tip basit hatalara yol açabileceğini düşünüyor.



Futbol haricindeki birçok sporda, saha içerisinde beyin sarsıntısı geçirdiğinden şüphelenilen sporcuların müsabakaya devam etmelerine izin verilmiyor ve bu sporcular, bir sonraki müsabakaya çıkabilmek için, sağlık ekiplerinden onay almak zorunda oluyorlar.



Futbolda ise, konu beyin sarsıntısı şüphesine geldiğinde, bu tip kaideler söz konusu değil.

