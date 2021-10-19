Lokomotif Moskova – Galatasaray Uefa Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması ne zaman saaat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde Rus ekibi Lokomotif Moskova’ya konuk oluyor.



Galatasaray E Grubu’nda 4 puanla lider konumda.



L. Moskova ise 1 puanla son sırada bulunuyor.



Daha önce 4 kere karşılaşan ekiplerden Galatasaray’ın ve Lokomotif Moskova’nın ikişer galibiyeti bulunuyor.



LOKOMOTIF MOSKOVA – GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MÜCADELESI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



L. Moskova - Galatasaray mücadelesi 21 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



Maçı Avustralyalı hakem Harald Lechner yönetecek

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Temsilcimiz Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey karşılaşmada forma giyemeyecek.



Lokomotif Moskova’da ise sarı kart cezalısı Alexis Beka Beka dışında Miranchuk, Magkeev, Rybus, Cerqueira ve Jedvaj sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mustafa Mohamed



LOKOMOTİF MOSKOVA: Khuyakov, Nenakhov, Pablo, Barinov,Tiknizyan, Babkin, Kulikov, Petrov, Kerk, Smolov

"BEN OLSAM MESUT ÖZİL'İ SAHADA TUTMAZDIM"