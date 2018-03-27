Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics'ten (17) sonra NBA'in 2. en başarılı takımı Lakers böylece üst üste 5. kez play-off'lara yükselemedi.
Pistons'ı galibiyete, 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 18 ribauntla double double'a imza atan Andre Drummond taşıdı.
Lakers'ta Julius Randle 23 sayı, 11 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 11 ribaunt, Lonzo Ball da 15 sayı, 11 asist, 8 ribauntla double double yaptı.
Los Angeles Lakers Play-off'ta yok
NtvsporSpor
Detroit Pistons deplasmanından 112-106 mağlup ayrılan Los Angeles Lakers'ın, playoff umutları sona erdi.
Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics'ten (17) sonra NBA'in 2. en başarılı takımı Lakers böylece üst üste 5. kez play-off'lara yükselemedi.