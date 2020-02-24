Maçta kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa Futbol Takımı'nın eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Nursal Bilgin  hastanede yapılan tüm müdahalalere rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 22:32

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Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Hastaneye kaldırılan Nursal Bilgin tüm müdahalalere rağmen hayatını kaybetti.

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