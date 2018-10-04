Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor.
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Stat: Yeni Malmö
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)
Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Rosenberg, Traustason
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Love, Lens
Malmö-Beşiktaş (Canlı anlatım)
Spor
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Malmö ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı Malmö'nün 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor.