Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor.

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Stat: Yeni Malmö

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Rosenberg, Traustason

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Love, Lens