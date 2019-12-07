Manchester derbisi Kırmızı Şeytanlar'ın

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Manchester United derbide karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 2-1 kazandı.



Solskjaer'in ekibine galibiyeti getiren golleri 23'te penaltıdan Marcus Rashford ve 29. dakikada Anthony Martial attı. Fransız yıldız Martial, son 13 lig maçında takımına 6 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Manchester City'nin tek sayısı ise 85. dakikada Nicolas Otamendi'den geldi.



Bu sonuçla derbiyi kazanan Manchester United, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 24'e çıkardı. Lider Liverpool'un 14 puan gerisinde kalan Manchester City ise 32 puanda kaldı.