Paris'te oynanan karşılaşmayı konuk İngiliz ekibi 3-1 kazandı. İlk maçı evinde 2-0 kaybeden Manchester United, deplasmanda aldığı bu galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken 2. dakikada Romelu Lukaku durumu 1-0 yaptı.

Ancak 12. dakikada Juan Bernat skoru eşitledi.

30. dakikada Lukaku takımını bir kez daha öne geçirdi.

90+1'de Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası Manchester United penaltı kazandı. Atışı 90+3'te kullanan Rashford skoru 3-1 yaptı.

Bu sonuçla Manchester United tarihi bir zaferle adını çeyrek finale yazdırdı.