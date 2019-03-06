Paris'te oynanan karşılaşmayı konuk İngiliz ekibi 3-1 kazandı. İlk maçı evinde 2-0 kaybeden Manchester United, deplasmanda aldığı bu galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmaya konuk ekip hızlı başlarken 2. dakikada Romelu Lukaku durumu 1-0 yaptı.
Ancak 12. dakikada Juan Bernat skoru eşitledi.
30. dakikada Lukaku takımını bir kez daha öne geçirdi.
90+1'de Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası Manchester United penaltı kazandı. Atışı 90+3'te kullanan Rashford skoru 3-1 yaptı.
Bu sonuçla Manchester United tarihi bir zaferle adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester United son dakikada Paris'te tarih yazdı (VAR penaltısı)
Spor
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta İngiltere'de 2-0 yenilen Manchester United, PSG'yi Fransa'da 3-1 yendi. M.United'a turu getiren golleri 2. ve 30. dakikada Lukaku ile 90. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Rashford attı.
Paris'te oynanan karşılaşmayı konuk İngiliz ekibi 3-1 kazandı. İlk maçı evinde 2-0 kaybeden Manchester United, deplasmanda aldığı bu galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu.