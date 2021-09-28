Manchester United - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında kırmızı şeytanlar İspanyol ekini Villarreal’i konuk ediyor.



Kırmızı şeytanların gruplarda henüz puanı yok ve son sırada.



Konuk ekibin ise 1 puanı var ve 3’üncü sırada.



Manchester United’ın bu seneki en önemli transferi şüphesiz Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu.



Portekizli superstar kırmızı şeytanlara 15 miyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



Dortmund’tan Jadon Sancho ve Real Madrid’ten Varane’ı da kadrosuna katan Manchester United bu sezon transfere 140 milyon euro harcadı.



Konuk ekip Villarreal’de ise Danjuma, 23.50 milyon euro ile en çok para harcanan futbolcu oldu. Villarreal toplamda 5 futbolcuyu transfer etti ve 54.50 milyon euro harcadı.



MANCHESTER UNITED – VILLARREAL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Manchester United ile Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi 29 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Müsabaka Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



Ev sahibinde Marcus Rashford ve Amad Diallo sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



Villarreal’de ise Samuel Chukwueze sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER



MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka, Varene, Maguire, Shaw, Matic, McTominay, Bruno Fernandes, Sancho, Pogba, Cristiano Ronaldo



VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Moreno, Capoue, Coquelin, Parejo, Danjuma, Paco Alcácer

ABDULLAH AVCI'DAN HAKEM TEPKİSİ