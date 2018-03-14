İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi.



Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'nun Talisca transferi konusunda ısrarcı olduğu ve İngiltere temsilcisinin bu yaz Benfica'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtildi.



Haberde, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Benfica'ya 21 milyon euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen bu transfer için gereken ekonomik kaynağı sağlamasının çok zor olduğu ifade edildi.



Söz konusu transferin gerçekleşmesi amacıyla dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'in devreye girdiği, Manchester United ile Benfica'nın prensipte anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Premier Lig'deki transfer kurallarına göre, FIFA sıralamasında ilk 10 içinde yer alan AB vatandaşı olmayan oyuncular, son iki yılda milli takımının maçlarında yüzde 30 oranında oynamış olması gerekiyor. Brezilya sıralamada ilk 10 içinde yer alsa da Talisca milli takım formasını ilk kez giyecek. Bu kuralların özel bir çalışma izniyle esnetilebildiği transferlerde olabiliyor Premier Lig'de.



Beşiktaş'ta kiralık olarak ikinci yılını yaşayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 16 gol attı.

