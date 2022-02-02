Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.02.2022 - 15:17 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 15:19

Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

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Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı

Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı

Eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. 

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savcılığın ek süre talebiyle üç gün boyunca sorgusu devam eden 20 yaşındaki futbolcu için yargı yolu devam edebilir.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.

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