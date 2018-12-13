İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchaster City'nin davetlisi olarak dün sabah İngiltere'ye giden Mustafa Cengiz, City işe işbirliği toplantısına katıldı. İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelere sonraki süreçte teknik ekibinde katılması planlanıyor.

Akşam gazetesinin İngiliz basınına dayandırdığı haberde, sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki stoperi için Manchester United ve Arsenal takımlarının yarışta olduğu ve Başkan Cengiz'in City ile görüştükten sonra Manchester United temsilcileriyle buluştuğu belirtildi. Ada basınındaki haberlere göre; masada konuşulan bonservis bedeli 20 milyon pound civarında.

Bu transferde 20 milyon pound bonservis bedeli alınması halinde Galatasaray, 2 forvet ve ihtiyaç duyulan diğer mevkiler için rahatlıkla transfer yapabilecek.