Mancini: EURO 2020 ile ilgili her türlü karara uyarım

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenmesine ya da bu sene oynanmamasına ilişkin alınacak her türlü karara hazır olduğunu belirtti.



RAI 2 kanalında katıldığı bir programa katılan Mancini, EURO 2020'nin bu sene ileri bir tarihe ya da gelecek yıla ertelenmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz. Bu yıl, Avrupa Şampiyonası'nı kazanabilirdik eğer bir erteleme olursa gelecek yıl kazanırız. Salı günü UEFA'nın toplantısı var. O zaman bu sezonun nasıl biteceğini ve Avrupa Şampiyonası’nın ertelenip ertelenmeyeceğini göreceğiz."



Mancini, corona virüs salgınını kastederek, "Böyle çılgınca bir şey beklemiyorduk. Önemli olan maçları durdurmayı pek çok ülkeden de önce yapmış olmak. Oyuncuların da sağlığını düşünmek gerekiyor. Bu acil durumun bir an önce bitmesini ümit ediyorum." dedi.



Roberto Mancini, ülkece zor bir haftayı geride bıraktıklarını, belki diğerlerinin de zor geçebileceğini, bu nedenle herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.



İtalya'da corona virüs vakalarının ve ölü sayılarındaki artışların devam ediyor olması sebebiyle askıya alınan liglerin akıbetinin ne olacağına yönelik bir soruya da Mancini, öncelikle virüsten kaynaklı acil durumun aşılması ve ondan sonra diğer konuların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da dün Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, EURO 2020'ye ilişkin, "Sağduyu, haziran için programlanan böylesine büyük Avrupa çapındaki etkinliği yapmayı savunmanın stratejik bir hata olacağını söylüyor." ifadesini kullanmıştı.