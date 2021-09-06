Mancini yönetimindeki İtalya, yenilmezlik rekorunun yeni sahibi oldu

Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde EURO 2020'de zirveye çıkan İtalya, yenilmezlik rekorunun yeni sahibi oldu.

Jorginho'nun penaltı kaçırdığı maçta İsviçre ile 0-0 berabere kalan Gök Maviler, Brezilya'nın 35 maçlık rekorunu geride bıraktı. İtalya, böylece en uzun süre yenilmeyen milli takım oldu.

Gök Mavililer, son yenilgisini 2008 yılında Uluslar Ligi'nde Portekiz'den almıştı.



Brezilya'nın yenilmezlik serisi ise daha eskiye dayanıyor. Güney Amerika temsilcisi bu rekora 1993 - 1996 yılları arasında ulaşmıştı.

İtalya, son 36 maçında 29 galibiyet 7 beraberlik elde etti.