Manisa FK'da Diallo ayrıldı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Futbolcumuz Demba Diallo ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Demba Diallo’ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.



Manisa FK’da 4 sezon geçiren Diallo, geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'de 33 maçta forma giydi. Toplam 2054 dakika sahada kalan Malili futbolcu, 3 gol kaydetti.



Manisa FK, yaz transfer döneminde Diallo’nun yanı sıra Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji, Armin Hodzic, Dino Arslanagic ve Birkan Yılmaz ile de yollarını ayırdı.