Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Grandmedical Manisaspor'un kulüp başkanı Gökay Budak, kulübün gelir ve gider tablosunun yer aldığı bir pankart hazırlatarak 19 Mayıs Stadı'nın kapısına astırdı.



Kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntıya dikkati çekmek için pankartı astırdığını belirten Budak, krizden kurtulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi.

"Başka bir alternatifimiz olmadığı için Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum." diyen Budak, "Türkiye'nin her yerine çok güzel statlar yapıldı. Çok güzel başarılar elde edildi. Buraya sadece bir el atılırsa biz tekrardan kendimize geleceğimize inanıyoruz. Eğer kulübün anahtarı verilmesi gerekiyorsa götürüp Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Siyasi polemikler ve çekişmelerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı koskoca kulübü bu hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok." şeklinde konuştu.

Kulübün 70 çalışanı bulunduğunu, altyapıda da 400 çocuğun olduğunu aktaran Budak şunları kaydetti:



"Zaman, Manisaspor'u kullanarak reklam yapma zamanı değil. Zaman, altyapıdaki 400 çocuğumuzu kurtarma zamanıdır. Koskoca Manisaspor'u kurtarma zamanıdır. 70 çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın da çok ciddi sıkıntıları bulunuyor. Futbolcularımızın sıkıntıları var. Bunları gidermek için çalışıyoruz. Türkiye'nin 3. büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve STK'larımız var ama desteğimiz yok. Bu pankartta görüyorsunuz her şeyimiz şeffaf. Ne geliyor, ne gidiyor hepsi belli. Bundan sonra da böyle olacak."