Marcao kararı bugün açıklanacak! İşte yeşil sahalarda yaşanmış diğer olaylar ve cezaları...

﻿Giresunspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı futbolcu Marcao tartışma yaşadığı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı.

Marcao, VAR incelemesi sonrası oyundan atıldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyona gireni ilk kez görüyorum. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem kıymetlimiz" dedi.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.

Köksal Ünlü, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar yüzde 99 bugün açıklanacak. Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir" açıklamasında bulundu.

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KURALLAR NE DİYOR?

Kırmızı kart gören Galatasaraylı Marcao’nun ‘’Saldırı’’ başlıklı madde 44’ten disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.

Madde 44'te yer alan kuralda, "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir" deniyor.

EMSAL OLAYLAR VE CEZALAR



Lee Bowyer-Kieron Dyer

2005 yılında Newcastlelı oyuncu Lee Bowyer 3-0 mağlup oldukları maçta takım arkadaşı Kieron Dyer ile kavga etmişti. İki oyuncu da bu hareketlerinden dolayı oyundan atılıp 6 maç ceza almıştı.

Emmanuel Adebayor - Nicklas Bendtner

Arsenal, 2008 yılında 9 yıldır kaybetmediği Tottenham’a kaybetti. O maçta Arsenal’ın golünü atan Adebayor ile Nicklas Bendtner arasında tartışma çıktı. Bendtner, Adebayor’a el hareketiyle tepki verdi. Togolu oyuncu da takım arkadaşına kafa attı.

Tolunay Kafkas – Abdoulaye Soulama

2001 yılında ﻿Denizlispor'﻿da forma giyen Burkina Fasolu kaleci Abdoulaye Soulama ve Tolunay Kafkas arasında tartışma çıktı. 58. dakikada Tolunay Kafkas’ın hata yapması üzerine sitem eden kaleci beklenmedik bir tepki gördü. Saha içinde tartışan iki futbolcuyu takım arkadaşları güçlükle ayırdı. Hakem Kuddusi Müftüoğlu, Tolunay Kafkas’ı kırmızı kartla oyundan attı.

N FUTBOL'DA MARCAO'NUN OLAYI YORUMLANDI