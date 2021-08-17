Marcao, takım arkadaşı Kerem'den özür diledi

Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm." dedi.



Kendisinin de bir insan olduğunu ve insana dair tüm duyguları aynı anda yaşadığını kaydeden Marcao,"İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek 'af' diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum." ifadelerini kullandı.



Maçta yaşanan kolay kolay unutulmayacağını vurgulayan Marcao, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belki de bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylıların olacağını biliyorum. 'Biliyorum' diyorum, çünkü Galatasaray'ı ve bu kulübün taraftarların yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim; kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağrıma gidiyor. Çünkü Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor bir gençtim. Eğer beni sahiplenip, bana emek vermeseydiniz kaybolup giderdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor."



"BU KONUNUN BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM"



Galatasaray camiasına seslenen Marcao, "Bana güvenen, bana yatırım yapan, beni geliştiren ve destekleyen başta Fatih hocam olmak üzere, bütün hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum ama sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Onlar da bunu hak etmiyor. Tekrar hepinizden, başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum." diye konuştu.



