Mario Balotelli kimdir, nerede doğdu, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında?

Oynadığı futbol dışında sosyal hayatını da sık sık duyduğumuz ve aslen Gana asıllı olan Mario Balotelli 12 Ağustos 1990 yılında (31 Yaşında) İtalya Palermo da dünyaya geldi. 1.89 boyunda atletik fiziği ile her zaman dikkat çeken Balotelli forvet pozisyonunda görev yapıyor.



Kariyerine altyapısında yetiştiği Lumazzene’de başlayan Balotelli Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Marsilya gibi köklü kulüplerde futbol oynadıktan sonra şu anda ülkemizde Adana Demirspor formasıyla kariyerine devam ediyor.

SERGEN YALÇIN-BALOTELLİ OLAYININ PERDE ARKASI

Sergen Yalçın 29 Eylül 2013'te bir televizyon programında Mario Balotelli için "Bu çocuğun beyni yok" demişti.

21 Eylül 2021'de oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında takımının 2. golünü atan Mario Balotelli ise golden sonra beynini işaret ederek Sergen Yalçın'ın söylemine yıllar sonra cevap vermiş oldu.

İtalyan futbolcu, bu hareketinin ardından hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

ELİT HOCALARLA ÇALIŞTI



Oynadığı ilk büyük kulüp olan Inter’in formasını 16 Aralık 2007 tarihinde giyen Balotelli, o dönemin teknik direktörü Roberto Mancini ile birlikte Jose Mourinho, Massimiliano Allegri, Seedorf, Brendan Rodgers gibi elit isimlerle çalıştı.



Her yıl spor yazarları tarafından Avrupa’daki genç oyunculara verilen ve Lionel Messi, Paul Pogba, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi isimlerin de kazandığı “Golden Boy” ödülüne layık görülmüştü.



Özellikle 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkesi İtalya adına attığı gol sonrası formasını çıkartarak yaşadığı sevinçle çok konuşulmuştu. Özel hayatında arabası sık sık çekilen, “Neden hep ben?” yazılı tişörtünü attığı gol sonrası gösterebilecek kadar özgüven sahibi olan Balotelli, yaşadığı sahadışı olaylarının, en az saha içi başarısı kadar çok konuşulduğu bir futbolcu oldu.



Her zaman olaylı bir futbolcu olan Balotelli, ırkçılığa daima karşı olan duruşuyla da biliniyor.

İnsani yönünün de unutulmaması gereken Mario Balotelli, evsiz insanlara verdiği maddi desteklerle, maaşının bir kısmını Afrikalı çocuklara bağışlaması gibi yardımlarla da tanınıyor.



İtalya Milli Takımı’yla 36 maçta 18 gole imza atan Balotelli, Adana Demirspor’la ise 6 maçta 2 gol 2 asistlik performans sağladı



MARIO BALOTELLI’NİN KARİYER İSTATİSTİKLERİ



MAÇ: 420



GOL: 172



ASİST: 39



SARI KART: 129



KIRMIZI KART: 7



MİLLİ TAKIM



MAÇ: 36



GOL: 14



ASİST: 5



SARI KART: 9



BECKHAM İSMİ YENİDEN YEŞİL SAHALARDA

