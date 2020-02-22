Mario Lemina Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Yarın oynanacak mücadele öncesi özellikle Galatasaray taraftarının merakla beklediği soru cevap buldu.



Sarı kırmızılı ekibin en etkili isimlerinden birisi olan Lemina Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.



Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;



''Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!''