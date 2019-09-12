Geçen yılki elemelerde 2. olup finallere katılma hakkı kazanan ve Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına giren Marmara Üniversitesi Spor Kulübü korfbol takımı 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Saint Etienne şehrinde yapılacak olan elemelerdeki ilk maçına cuma günü çıkacak.



Şampiyonada Türkiye dışında Slovakya, Polonya, İskoçya, Fransa, Galler, Çekya ve Katalonya temsilcileri yer alıyor.



KORFBOL NEDİR?



Korfbol kızların ve erkeklerin aynı takımda yer alarak oynadığı dünyadaki tek takım sporudur.



40 x 20 metre genişliğinde bir alanda oynanır. Amaç rakip takımın potasına (korf) topu atarak sayı elde etmektir.



Korfbol bir takım sporudur ve takım çalışması gerektirir; topla koşmaya veya top sürmeye izin verilmez. Koşarken topu yakalanırsa durup pas verilmesi gerekmektedir.



Korfbol sporunda bir erkek bir erkeğe, bir bayan bir bayana savunma yapabilir ve bir kişiye karşı iki kişi savunma yapamaz.

