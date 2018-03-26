NTV

Martin Skrtel ölümden döndü! (Fenerbahçeli oyuncunun dili döndü)

Ntvspor

Spor

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel ölümden döndü. Slovakya’nın Tayland ile oynadığı özel maçta dili dönen Skrtel’i takım arkadaşları kurtardı. Galatasaray Kulübü, Skrtel için “Geçmiş olsun” mesajı yayınladı.

Slovakya’nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne top gelen Martin Skrtel baygınlık geçirdi. Bu sırada tecrübeli futbolcunun dili boğazına kaçtı. Bir süre nefessiz kalan Skrtel’e ilk müdahaleyi takım arkadaşları yaptı. Oyundan alınan deneyimli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

GALATASARAY'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Galatasaray Kulübü, ülkesi Slovakya’nın Tayland ile yaptığı özel maçta dilinin boğazına kaçması sonrası ölümden dönen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için “Geçmiş olsun” mesajı yayınladı.

Galatasaray Kulübü’nün resmi internet sitesinde “Geçmiş Olsun Mesajı” başlığıyla yayınlanan mesajda “Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

N HAYATPOPÜLER VİDEOLARI



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin