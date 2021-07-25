Max Kruse'den canlı yayında evlenme teklifi

Almanya forması ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Max Kruse, ilginç bir ana imza attı.

Ntvspor 25.07.2021 - 19:20

Max Kruse'den canlı yayında evlenme teklifi

Max Kruse, Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından kız arkadaşına canlı yayından evlenme teklif etti. 

Maçtan sonra 'Kız arkadaşıma bir mesajım var' diyen Kruse, formasının altındaki tişörtü çıkardı ve altında Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazısı görüldü. 
 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkeklerde ikinci maçlar oynandı. Tokyo'daki 4 statta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fransa-Güney Afrika: 4-3

Japonya-Meksika: 2-1

B Grubu:

Yeni Zelanda-Honduras: 2-3

Romanya-Güney Kore: 0-4

C Grubu:

Mısır-Arjantin: 0-1

Avustralya-İspanya: 0-1

D Grubu:

Brezilya-Fildişi Sahili: 0-0

Suudi Arabistan-Almanya: 2-3

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