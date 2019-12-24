Medel, hocası Mihajlovic ile saha ortasında kavga etti

İtalya'da Bologna'nın deplasmanda Lecce’yi 3-2 yendiği maçın olayı Medel ile hocası arasında yaşanan kavga oldu.

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic ile Şilili oyuncusu Gary Medel saha ortasında itişmeli bağırmalı çağırmalı kavga etti.

Medel sezon başı Beşiktaş'tan Bologna'ya 2 milyon euro bonservis ile transfer oldu.

Mihajlovic, maçta yaşanan bir pozisyonda sahaya girerek rakip takım oyuncusuyla tartışan Medel’i sert bir şekilde uyardı ve sakin olmasını istedi.

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Şilili futbolcu Medel de hocasının kendisine gösterdiği agresif tavra tepki göstererek, sözlü karşılık verdi. İkili arasında itişme ve sözlü kavga yaşandı. Yükselen tansiyon kulübeden gelen oyuncuların araya girmesiyle sona erdi.