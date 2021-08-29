Medipol Başakşehir: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i Mame Thiam'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Ntvspor 29.08.2021 - 13:05

Medipol Başakşehir: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

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Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den transferi Mame Thiam'ın 4. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

GOL: Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

Bu sonuç sonrası Yukatel Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Medipol Başakşehir: 0 - Yukatel Kayserispor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 69 Deniz Türüç), Duarte, Ravil Tagir (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Berkay Özcan (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Visca, Aleksic, Gulbrandsen (Dk. 46 Muhammet Demir)

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 77 Onur Bulut), Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 62 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 77 Cardoso), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 90+3 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Lima, Dk. 45+1 Gulbrandsen, Dk. 65 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

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