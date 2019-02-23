Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi.

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.



Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.



BEŞİNCİ DAKİKADA OYUN DURDU



Hakem Halis Özkahya, müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.



Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti.



Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti.



Karşılaşmanın ne zaman kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili son kararı, TFF verecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA



Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ karar ile ilgili "Erteleme nedeni zemindeki kar değil, görüş mesafesi. Yarın aynı saatte denenecek. Yarın öğleden sonra hava şartlarının daha iyi olacağı söylenmiş. Yarın inşallah aynı saatte oynayacağız" dedi.