Medipol Başakşehir farklı kaybetti (Liderlik koltuğundan indi)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya'nın Roma takımını ağırlayan Medipol Başakşehir, mücadeleyi 3-0 kaybetti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 30. dakikada penaltıdan Veretout, 40. dakikada Kluivert ve 45. dakikada Dzeko kaydetti.



J Grubu'ndaki diğer maçta Borussia Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Roma 8 puanla ilk sıraya yükselirken, aynı puanlı Borussia Mönchengladbach ikinci sırada yer aldı. Haftaya lider giren temsilcimiz 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

CENGİZ ÜNDER YEDEKLER ARASINDA



Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de yer almadı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, Cengiz'i yedekler arasında tuttu.



İtalyan ekibinin bir diğer Türk oyuncusu Mert Çetin de UEFA kadrosunda adı olmadığı için Roma'nın kadrosunda yer almadı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip etti.