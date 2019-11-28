Medipol Başakşehir tur şansını son maça bıraktı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi Roma'ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibin gollerini 30. dakikada penaltıdan Veretout, 40. dakikada Kluivert ve 45. dakikada Dzeko kaydetti.



J Grubu'ndaki diğer maçta Borussia Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Roma 8 puanla ilk sıraya yükselirken, aynı puanlı Borussia Mönchengladbach ikinci sırada yer aldı. Haftaya lider giren temsilcimiz 7 puanda kaldı ve 3. sıraya geriledi.

TEK İHTİMAL ALMANYA'DA GALİBİYET



Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması için tek ihtimal olarak, Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi kaldı.



Alman ve İtalyan temsilcilerinin 8'er puanının bulunduğu grupta turuncu-lacivertli ekip, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.



Beraberlik ya da mağlubiyet ise Medipol Başakşehir'in Avrupa defterini kapatmasına sebep olacak.

CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA



Medipol Başakşehir'den 2017-2018 sezonunun başında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, eski takımına karşı 71. dakikada oyuna dahil oldu.



Roma'da oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cengiz, ilk kez Medipol Başakşehir'e karşı mücadele etti.



Cengiz, Pellegrini'nin yerine oyuna girdi ve son 19 dakikada sahada kaldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip etti.