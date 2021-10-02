Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.



Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada istifasını yönetime sunacağını açıklamıştı.



Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.



''AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKKÜR EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Süper Lig’in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilmiştir. Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman’a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."



AYKUT KOCAMAN 8 AY ÇALIŞTI



Aykut Kocaman, Okan Buruk'un ardından 1 Şubat 2021'de Medipol Başakşehir teknik direktörlüğüne getirildi. 2,5 yıllık sözleşme imzalanan deneyimli teknik adam, 8 ay görevde kaldı.



Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 6 yenilgi ve 2 galibiyetle 6 puan topladı.



İstanbul ekibi, Kocaman yönetiminde 27'si Süper Lig'de 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 resmi maç oynadı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı, 32 gol yedi, 28 gol attı.



Medipol Başakşehir, Kocaman ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi, yarı finalde ise Beşiktaş'a 3-2 kaybederek elendi.