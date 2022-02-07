Medipol Başakşehir'de bir isimle yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir'de bir isimle yollar ayrıldı. Ayrılık kulübün Twitter hesabından duyuruldu.

Haberler - İHA 07.02.2022 - 12:13 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 12:19

Medipol Başakşehir'de bir isimle yollar ayrıldı

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ekiplerinden Medipol futbolcu Miguel Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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