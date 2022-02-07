Medipol Başakşehir'de bir isimle yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir futbolcu Miguel Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

