Medipol Başakşehir'de bir isimle yollar ayrıldı

Haberler - İHA 07.02.2022 - 12:13 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 12:19
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir futbolcu Miguel Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Medipol Başakşehir: "Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Teşekkürler Miguel Vieira |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 7, 2022
Futbolcumuz Miguel Vieira’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ETbIaO5aiV