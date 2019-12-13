Medipol Başakşehir'den tarihi başarı (Muhtemel rakipleri kimler?)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 90+1. dakikada Crivelli'nin attığı golle 2-1 yenen Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.



Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında mağlup eden turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı oldu.



Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Medipol Başakşehir grubunu lider tamamladı. Sekiz puanda kalan Borussia Mönchengladbach ise 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



Grupta, Medipol Başakşehir'in ardından 9 puanla grubu tamamlayan Roma da bir üst tura çıktı.



MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU



Medipol Başakşehir'in uzatma dakikalarında bulduğu gol büyük sevinç yaşattı.



Tüm takım ve teknik ekip saha içinde birbirine sarılırken, tribünlerdeki Türk taraftarlar da coşkuyu doyasıya yaşadı.



Turuncu-lacivertli takımın zaferi, maç sonunda da coşkuyla kutlandı. Soyunma odasında teknik ekip ve futbolcular uzun süre galibiyeti kutladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK



Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

İRFAN CAN'DAN ASKER SELAMI



Medipol Başakşehir orta sahasının önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ikinci golünü Borussia Mönchengladbach'a attı.



İrfan, deplasmanda oynanan maçın 44. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.



Milli futbolcu, gol sevincini asker selamı vererek kutladı.



İrfan Can, Avrupa kupalarındaki ilk golünü ise Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta atmıştı.



GALİBİYET GOLÜ CRIVELLI'DEN



Medipol Başakşehir'e Almanya'da zaferi getiren golü Fransız futbolcu Enzo Crivelli attı.



Clihcy'nin sol kanattan yaptığı ortada altı pas içinde topu önünde bulan Crivelli, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

MUHTEMEL RAKİPLER

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.





Wolverhampton

AZ Alkmaar

Leverkusen

Kopenhag

Rangers

Getafe

Wolfsburg

Club Brugge

Sporting

Shakhtar

Cluj

Olympiakos

Ludogorets

Frankfurt

APOEL

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları Şubat 2020'de oynanacak. İlk maçlar 20 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise27 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Borussia Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Borussia Park



Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Zakaria, Kramer (Dk. 90+4 Bensebaini), Herrmann, Neuhaus (Dk. 78 Stindl), Thuram, Embolo (Dk. 78 Plea)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 88 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+3 Azubuike), Visca, Aleksic (Dk. 67 Demba Ba), Elia, Crivelli



Goller: Dk. 33 Thuram (Borussia Mönchengladbach), Dk. 44 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 64 Mehmet Topal, Dk. 71 Elia (Medipol Başakşehir)

