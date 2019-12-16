Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor (Muhtemel rakipler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek. Avrupa Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?

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Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Medipol Başakşehir'in yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi bugün yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Medipol Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, seribaşı olarak girecek.

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşacak:

Seribaşılar: Medipol Başakşehir, Ajax (Hollanda), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Benfica (Portekiz), Braga (Portekiz), Celtic (İskoçya), Espanyol (İspanya), Gent (Belçika), Inter (İtalya), LASK (Avusturya), Malmö (İsveç), Manchester United (İngiltere), Porto (Portekiz), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), AZ Alkmaar (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Cluj (Romanya), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Eintracht Frankfurt (Almanya), Getafe (İspanya), Ludogorets (Bulgaristan), Olympiakos (Yunanistan), Glasgow Rangers (İskoçya), Roma (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sporting Lizbon (Portekiz), Wolfsburg (Almanya), Wolverhampton (İngiltere)

Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?

Wolverhampton

AZ Alkmaar

Leverkusen

Kopenhag

Rangers

Getafe

Wolfsburg

Club Brugge

Sporting

Shakhtar

Cluj

Olympiakos

Ludogorets

Frankfurt

APOEL

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