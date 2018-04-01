Medipol Başakşehir'in golüne Ryan Babel'den tweet
NtvsporSpor
Beşiktaşlı Ryan Babel, Medipol Başakşehir'in tartışmalı golünden sonra imalı bir tweet attı.
Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçını 2-1'lik skorla kazandı. Lacivert-turunculu ekibin ikinci golünde topun dışarında oyuna dönüp dönmediği tartışılırken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'den maçın ardından imalı bir tweet geldi.
Başakşehir'in tartışmalı golü sonrası Hollandalı fuybolcu: "Bir şeyler tweetlemek istiyorum ama sessiz kalmalıyım."
Taraftar: "Lütfen yapma. Biz sahada kazanacağız."
Babel: "Katılıyorum"
Öte yandan beIN Sports pierosuna göre; Başakşehir'in 2. golünden önce topun tamamı çizgiyi geçti.