Mergim Berisha Fenerbahçe'de (Yeni transfer Mergim Berisha kimdir?)

ntv.com.tr 02.09.2021 - 13:10
Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasıyla Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı Lacivertliler, Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı.
Forvet pozisyonunda forma giyen Alman futbolcu İstanbul'a geliyor.
MERGİM BERİSHA KİMDİR?
Mergim Berisha, 11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya geldi.
Futbol hayatına Salzburg altyapısında başlayan Berisha, daha sonra FC Liefering, LASK, 1.FC Magdeburg, SCR Altach gibi takımlarda forma giydi.
Kariyerinde 170 maça çıkan Mergim Berisha, oynadığı kulüplerde 70 gol 38 asistlik katkıda bulundu.
1.86 boyundaki Alman oyuncunun asıl mevkisi forvet pozisyonu. Fakat kariyerinde çıktığı 170 maçın 24'ünde forvet arkası pozisyonda başlıyor ve takımına 22 gol 3 asistlik katkıda bulunuyor.
Berisha kariyerinde en dikkat çektiği sezonu 2020/2021 yılında Salzburg formasıyla çıktığı 28 maçta 14 gol ve10 asistlik performansı ile gösteriyor.
Alman oyuncu ilk Milli Takım maçına ise 10 Ekim 2019'da, 21 yaşındayken çıkıyor. Almanya U-21 takımı formasıyla 13 maça çıkan Berisha, ülkesine 1 gol 2 asistlik katkıda bulunuyor.