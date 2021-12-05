Merih attı, Atalanta deplasmanda Napoli'yi devirdi!

Serie A'nın 16. haftasında Merih Demiral'ın gol attığı maçta Atalanta, deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup etti.



Maça golle başlayan Atalanta, 7. dakikada Malinovsky'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının büyük bir bölümünü 1-0 önde götüren Atalanta'ya, 40. dakikada Zielinski karşılık verdi ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.



İkinci yarısı da golle başlayan dev mücadele, 47. dakikada gelen Mertens'in golüyle Napoli'nin 2-1 öne geçmesini sağladı.



Milli oyuncumuz Merih Demiral, maçın 66. dakikasında adeta golcüleri kıskandıran bir gol kaydetti. Atalanta atağında savunma arkasına sarkan Merih, çaprazdan oldukça sert bir şut çıkararak topu tavana göndererek ağları buldu.



Karşılaşmanın son ve galibiyet golünü ise Freuler kaydetti. Bu sonuçla Atalanta, puanını 34'e yükseltti ve Napoli'nin 2 puan gerisinde 4. sıraya oturdu.