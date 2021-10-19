Merkez Hakem Kurulu'nda istifa

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu.

Haberler - Ntvspor - Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 18:05 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 18:24

Merkez Hakem Kurulu'nda istifa

Son dakika haberi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atadı.


TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı." ifadeleri yer aldı.

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