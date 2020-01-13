Meryem Boz, Polonya maçına 36 sayılık imza attı (Meryem Boz kimdir, kaç yaşında?)

Meryem Boz kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi.

Filenin Sultanları bir kez daha tarihi bir başarıya imza atarken Meryem Boz attığı 36 sayı ile büyük takdir topladı. Maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz final setinin 15-11'lik skorla ile kazılmasını sağladı.

İLK SET POLONYA'NIN

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesine iyi başlayan Polonya, Stysiak ve Smarzek-Godek ile file önünden bulduğu sayılarla mücadelenin ilk setini 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETE MERYEM BOZ VE HANDE BALADIN İMZASI



İkinci sete daha iyi savunma yaparak başlayan ay-yıldızlı takım, Meryem Boz ve Hande Baladın ile üst üste sayılar bularak seti 25-18 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

ÜÇÜNCÜ SETTE KIYASIYA MÜCADELE

Büyük heyecana sahne olan 4. sette de takımlar birbirine üstünlük kurmada zorlandı. Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in skora katkılarıyla oyunu lehine çeviren milliler, 45 dakika süren seti 33-31 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

DÖRDÜNCÜ SETTEN FİNALE



Mücadeleyi 36 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz'un file önündeki etkili performansının yardımıyla final setini 15-11 alan Türkiye, müsabakayı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.



MERYEM BOZ KİMDİR?

Meryem Boz voleybolda Türk milli takımında pasör çaprazı olarak yer alıyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Seramiksan'da forma giyen Meryem Boz, 1988 Eskişehir doğumlu.

Dün Polonya karşısında isminden sıkça bahsettiren Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etti. Ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer aldı.

Meryem Boz, 2014-2015 sezonunda CEV Challenge Kupası'nın en skorer ve en değerli oyuncusu şekilmişti.

Hollanda'da düzenlenecek turnuva öncesi büyük bir koz elde eden filenin sultanları 1.94 boyundaki Meryem Boz ile büyük başarı elde etti.

TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? (FİLENİN SULTANLARI)

Türkiye'nin finalde, diğer yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Almanya ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.