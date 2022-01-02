Messi corona virüse yakalandı

PSG, Lionel Messi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haberler - İHA 02.01.2022 - 14:39 | Son Güncelleme : 02.01.2022 - 14:53

Messi corona virüse yakalandı

Paris Saint-Germain, Lionel , Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.

Bu duruma göre Lionel Messi ve diğer 3 futbolcu, 9 Ocak'ta oynanacak olan Lyon-PSG karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Messi, Paris Saint Germain kariyerinde forma giydiği 16 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.

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