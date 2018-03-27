Messi için "Ya şimdi ya hiç"

2014 yılında Almanya'ya uzatma devresinde kaybettikleri final maçı sonrası büyük hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Messi, "Seremoni sırasında Dünya Kupası'nın yanından geçip gitmek gerçekten korkunçtu. O turnuvadan kalan kötü hatıralardan sıyrılıp bu kez amacımıza ulaşmak istiyoruz" dedi.

Kendisi gibi kadrodaki birçok futbolcunun son kez Dünya Kupası'nda boy göstereceğini hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımıza herhangi bir borcumuz olduğunu düşünmüyorum, çünkü her maçta yüzde 100'ümüzü ortaya koyuyoruz. Ancak son

dönemde üç büyük turnuvayı finalde kaybettik, dolayısıyla kendimize karşı borçluyuz. Dünya Kupası'na 'ya şimdi ya hiç' gözüyle bakıyoruz." diye konuştu.



Messi bununla birlikte Dünya Kupası'nın favorileri arasında olmadıklarını belirterek, bu yarışta kendilerini İspanya, Almanya, Brezilya ve Fransa'nın arkasında gördüğünü sözlerine ekledi.



Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya mağlup olmasının yanı sıra 2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen Copa America finallerinde de Şili'ye mağlup olmuştu. Yıldız futbolcu, 2016 yılında penaltı atışları sonucu kaybettikleri Copa America finalinin ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamış, ancak yaklaşık iki ay sonra bu kararından vazgeçmişti.