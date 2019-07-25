Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, Kuzey Londra'da yemek yedikten sonra arabalarını çalmaya çalışan kişiye müdahale ederken bıçaklı saldırıya uğradı. İki oyuncu da olayı yara almadan atlattı.



Hemen olay yerine gelen Londra polisi, kamera kayıtlarından saldırganı tespit etmek için çalışmalara başladı.



Olay anında yakınlarda bulunan Azuka Alintah isimli bir vatandaş, kargaşayı fark ettiğinde yiyecek almak için alışveriş yapıyordu.



Daily Mail'e olayı anlatan Alintah, "Gerçekten garip bir olaydı. Mesut sanki hayatını kurtarmak için çabalıyor gibiydi. Koşuyordu. Daha sonra kaçtıklarını gördüm. Bu sıcak havada siyah uzun kollu kapalı kıyafetler giymişlerdi ve ürkütücü görünüyorlardı." dedi.



İsmini vermemeyi isteyen restoranın müdürü, olayı doğruladı, ancak yorum yapmaktan kaçındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

