Mesut Özil'in saldırganına 10 yıl hapis

Arsenal'in futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçakla saldırıp lüks saatlerini almaya çalışan saldırgana 10 yıl hapis cezası verildi.



Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a motorsikletle gasp etmeye çalışan ve iki oyuncuyu bıçakla tehdit eden Ashley Smith (30) (Alttaki fotoğrafta sağ üstte) ve kendine yardım eden Jordan Northover (26) (Alttaki fotoğrafta sol altta) hakim karşısına çıktı. İki saldırgan da suçlarını itiraf ederken, bıçakla Tank lakaplı Sead Kolisinac'a saldıran Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verildi.



Olay anında Smith'e yardım ettiğini itiraf eden Jordan Northover'in kararı ise sonraya bırakıldı.



TÜRK LOKANTASINA SIĞINMIŞTI



25 Temmuz'da Jordan Northover ve Ashley Smith, motosikletle Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de içinde bulunduğu otomobili takip etmiş, Kolasinac araçtan inerek maskeli ve bıçaklı saldırganları uzaklaştırmaya çalışmıştı.



Mesut Özil ise bir Türk lokantasına sığınmıştı. Olay sonrası Özil ve Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in bu sezonki ilk lig maçında kadroya alınmamıştı.